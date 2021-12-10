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Giriş Tarihi: 10.12.2021 19:57 Son Güncelleme: 10.12.2021 20:18

Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine ablasının evine misafirliğe giden kadın ile ablası sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Suruç'un Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde ısınmak için sobada odun yakan çiçek ailesinin fertleri eve geldiklerinde, Bedir Çiçek, Havva Çiçek (55) ile Zahide Açıl'ın (50) hareketsiz bir şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrolde kardeş olan Havva Çiçek ile Zahide Açıl'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.
Odada bulunan Bedir Çiçek ise baygın bir şekilde Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Acil serviste tedavisine başlanılan Çiçek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ölen 2 kadının cenazesi ise otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı
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