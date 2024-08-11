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Giriş Tarihi: 11.8.2024 16:50 Son Güncelleme: 11.8.2024 17:06

Şanlıurfa’da kardeş kardeşi öldürdü!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde arazi meselesi yüzünden iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kardeş kardeşi öldürdü!

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı yukarı ataklar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı kavgada Yılmaz Deniz, kardeşinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Yılmaz Deniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yılmaz Deniz'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan kardeşin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da kardeş kardeşi öldürdü!
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