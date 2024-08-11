Şanlıurfa’da kardeş kardeşi öldürdü!

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı yukarı ataklar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı kavgada Yılmaz Deniz, kardeşinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Yılmaz Deniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yılmaz Deniz'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan kardeşin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.