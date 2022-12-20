Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arakarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan kardeşler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş., E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı üzerinde bir araca çarparak duran minibüsteki İ.Ş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E. Ş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ş.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.