Şanlıurfa’da kardeş kavgası! 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. 6 kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine ateş açtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralanan kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi Aciline kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdulkadir Solmaz burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir Solmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Diğer yaralılar ise Suruç Devlet Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.