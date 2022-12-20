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Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:29 Son Güncelleme: 20.12.2022 18:32

Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kardeşlerin arazi kavgasında 2 kişi yaralandı

Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ş ile E.Ş. isimli kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş ile E.Ş. isimli kardeşler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan F.Ş. ile E.Ş. isimli kardeşlere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Özel bir Hastane'ye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da kardeşlerin arazi kavgasında 2 kişi yaralandı
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