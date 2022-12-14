Şanlıurfa’da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlenen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Eskin Kırsal Mahallesinde meydana glen olayda, Eskin Mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan Mevlüt K. (70) ile eşi Hanım K. (66)'dan haber alamayan yakınları yaşadıkları eve gitti.Pencereden ikisinin hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüt K., ile eşi Hanım K.'nın hayatını kaybettiği belirledi.Olay yerinde yapılan ilk incelemede karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bozova devlet hastanesi morguna kaldırılan Mevlüt K. (70) ile eşi Hanım K. (66), yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.