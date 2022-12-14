Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlenen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:16 Son Güncelleme: 14.12.2022 17:27

Şanlıurfa’da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlenen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlenen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Eskin Kırsal Mahallesinde meydana glen olayda, Eskin Mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan Mevlüt K. (70) ile eşi Hanım K. (66)'dan haber alamayan yakınları yaşadıkları eve gitti.Pencereden ikisinin hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüt K., ile eşi Hanım K.'nın hayatını kaybettiği belirledi.Olay yerinde yapılan ilk incelemede karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bozova devlet hastanesi morguna kaldırılan Mevlüt K. (70) ile eşi Hanım K. (66), yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den FLAŞ mesaj! Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peş peşe mesajlar: EYT şartları ne olacak?
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor
Asgari ücret 2023'te yeniliklerle geliyor! Asgari ücret zammı tüm maaşları etkileyecek
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! 2022 Aralık ayı Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta: İşte faiz beklentisi
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da karı koca karbonmonoksit gazından zehirlenen hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA