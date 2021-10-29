Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 29.10.2021 20:54 Son Güncelleme: 29.10.2021 20:56

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Siverek'ten gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan Mücahit Ç. idaresindeki 63 PA 628 plakalı otomobil, virajı alamayarak karşı yönden gelen Celal C. yönetimindeki 63 YE 626 plakalı kamyona yandan çarptı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mücahit C. (23) ile birlikte otomobilde bulunan Muhammet Emin Ş.(20), Yusuf Ş. (29), Ali Ş. (23), İsrafil Ş. (36), Murat Ş. (43) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağrı yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Emin Ş.'nin dok

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA