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Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:48 Son Güncelleme: 16.12.2022 17:14

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bağlı öncüler mahallesinde içerisinde 31 kişinin bulunduğu bir minibüs sulama kanalına düştü. Araçtaki 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 2 kişinin de arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde meydana gelen olayda, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs Biçer mezrası yakınlarında sulama kanalına düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, minibüsteki 6 göçmenin hayatını kaybettiğini belirlenirken, 5 kişi de yaralandı. 25 kişide kurtarıldı.

Göçmenlerden 2'sinin ise kaybolduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri kaybolan şahısları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

6 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklama

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kazayla ilgili açıklama yaptı, "İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu;

📌6 göçmen hayatını kaybetmiş,
📌5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

VALİ AYHAN OLAY YERİNE GİTTİ

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kazanın yaşandığı yere gitti. Vali Ayhan, kaza yerinde yetkililerden bilgi alırken, sosyal medya hesabından üzücü kazaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Kazadaki ölü sayısının 6 olduğunu belirten Ayhan, 25 kişinin sağ kurtarıldığını kaydetti. Ayhan, paylaşımında şunları ifade etti: "Maalesef büyük acı! 30 göçmeni taşındığı belirlenen bir minibüs Harran ilçesinde sulama kanalına düşmesi sonucunda 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralı olmakta birlikte 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür".

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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 5 yaralı
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