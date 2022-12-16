Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:48 Son Güncelleme: 16.12.2022 16:02

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bağlı öncüler mahallesinde içerisinde 21 kişinin bulunduğu bir minibüs sulama kanalına düştü. Araçtaki 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 2 kişinin de arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs Biçer mezrası yakınlarında sulama kanalına düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüsteki 9 göçmenin hayatını kaybettiğini belirlenirken, 5 kişi de yaralandı. Göçmenlerden 2'sinin ise kaybolduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri kaybolan şahısları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı
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