Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 9 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs Biçer mezrası yakınlarında sulama kanalına düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, minibüsteki 9 göçmenin hayatını kaybettiğini belirlenirken, 5 kişi de yaralandı. Göçmenlerden 2'sinin ise kaybolduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri kaybolan şahısları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.