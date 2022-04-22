Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 2 kayıp
Giriş Tarihi: 22.4.2022 01:25

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 2 kayıp

İHA
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 2 kayıp

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki şahıslardan biri kendi imkanlarıyla kurulurken 3 kişinin cesedine ulaşan ekipler, 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İlhami D.'nin (20) kullandığı ve içerisinde 6 kişinin olduğu belirtilen otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü. Düşen otomobildeki Abdullah D. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken sürücü İlhami D., Mehmet Reşat D., İzzettin A. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise otomobilden çıkamadı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yaşanan feci olay sonrası jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki şahıslara ulaşamayınca su altı dalgıç polislerini çağırdı. Dalgıç polisler kısa sürede çalışmalara başlarken sağlık ekipleri ise kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

CANLI ÇIKARTMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR
Dalgıç polisler otomobilin içerisindeki 5 kişiyi canlı olarak kurtarmak için zamanla yarıştı. Otomobile ulaşan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaşırken diğer 2 kişiyi bulma çalışmaları ise devam ediyor.

VALİ OLAY YERİNE GİTTİ
Kazanın yaşandığı bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan Bilim Kurulu'nu işaret etti: Alınan kararları milletimizle paylaşacağız
Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
Son dakika: Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Son Dakika Haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş 'Kinder ürünleri' açıklaması: Toplatma kararı geldi!
Vatandaşlardan İBB’ye reklam tepkisi: Bu durum sizin eseriniz
SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon....
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 2 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA