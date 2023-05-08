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Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:59 Son Güncelleme: 8.5.2023 11:11

Şanlıurfa’da katliam gibi kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu... Depremzede oldukları öğrenildi

Şanlıurfa7da Kazada ölen 6 kişinin kimliği belirlendi. Feci kazada ölenlerin depremzede oldukları öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da katliam gibi kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu... Depremzede oldukları öğrenildi

Şanlıurfa'da otomobil yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.
Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. İçerisinde arızalı araçlar bulunan Mehmet Çelik idaresindeki tır ile Ahmet Bulut (65) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da birbirinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta şarampole devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Yalçın (63), Reşit Kahya (75) Cafer Karaçoban (69), Halil Sönmez (81), Yakup Bulut (60) ve Ahmet Bulut (65) hayatını kaybederken Mehmet Ç. ise yaralandı.
Yaralı, olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı. Cesetler ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 6 kişinin Hatay'ın Hassa ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu ve depremzede oldukları öğrenildi öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da katliam gibi kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belli oldu... Depremzede oldukları öğrenildi
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