Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da katliamı gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 7.5.2023 15:58 Son Güncelleme: 7.5.2023 17:06

Şanlıurfa'da katliamı gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa- Suruç karayolunda tır ile hafif ticari araç çarpıştı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da katliamı gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Suruç karayolunda iddiaya göre seyir halinde olan plakalı tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olası başka bir kazanın yaşanmaması için Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız
Twitter'da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme
Tarihi gün tarihi miting | Başkan Erdoğan'a büyük destek: Reis'i yalnız bırakmadık, bırakmayız
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da katliamı gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA