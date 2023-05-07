Şanlıurfa’da katliamı gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Suruç karayolunda iddiaya göre seyir halinde olan plakalı tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olası başka bir kazanın yaşanmaması için Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.