Şanlıurfa’da kavga: 11 yaralı

Kavga, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Sağlık ekipleri de kavgada yaralanan 11 kişiye olay yerinde müdahale etti ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede güvenlik önlemleri aldı.