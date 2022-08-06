Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kavga: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 6.8.2022 01:17 Son Güncelleme: 6.8.2022 01:56

Şanlıurfa'da kavga: 11 yaralı

Şanlıurfa’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı. Jandarma ile polis kavganın yaşandığı mahallede ve yaralıların getirildiği hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kavga: 11 yaralı

Kavga, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları dağıttı. Sağlık ekipleri de kavgada yaralanan 11 kişiye olay yerinde müdahale etti ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede güvenlik önlemleri aldı.

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Şanlıurfa'da kavga: 11 yaralı
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