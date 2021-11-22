Şanlıurfa’da kavga: 2 kadın yaralandı

Şanlıurfa. nın Eyyübiye' ilçesinde de iddiaya göre iki aile arasında çıkan kavgada 2 kadın yaralandı. Yaralanan 2 kadın Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.
Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Vergili Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada Nesrin K. (30 Bergen A. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastahanesine kaldırıldı. Jandarma Kavgayla ile ilgili soruşturma başlattı