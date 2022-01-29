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Giriş Tarihi: 29.1.2022 13:26 Son Güncelleme: 29.1.2022 14:26

Şanlıurfa’da kavga: 23 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kavga: 23 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 23 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karpuzlu Kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Aziz D. (31), Halil D. (37), Salih D. (29), Mahmut E. (61), Abdullah D. (31), Ali Y. (46), Halaf Y. (53) İsa D. (45) Mehmet A. (34), Ali A. (34), İsa A. (28) İsmail A. (26) , Salih A. (45), İsmail A. (31), Ali A. (69) ve Ahmet A. (20) özel araçlarla ve ambulanslarla Şanlıurfa'da ki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da kavga: 23 yaralı
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