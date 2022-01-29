Şanlıurfa’da kavga: 23 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karpuzlu Kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda henüz bilinmeyen nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Aziz D. (31), Halil D. (37), Salih D. (29), Mahmut E. (61), Abdullah D. (31), Ali Y. (46), Halaf Y. (53) İsa D. (45) Mehmet A. (34), Ali A. (34), İsa A. (28) İsmail A. (26) , Salih A. (45), İsmail A. (31), Ali A. (69) ve Ahmet A. (20) özel araçlarla ve ambulanslarla Şanlıurfa'da ki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.