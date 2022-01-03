Şanlıurfa’da kayak halayı

ŞANLIURFA'DA Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'da ziyaretçiler kayak keyfi yaşadı, sonra ise halay çekti.Karacadağ Kayak Merkezi, 2022 yılının ilk günlerinde vatandaşların akınına uğradı. Geçen yıl pandemi ve kar yağışının az olması nedeniyle açılmayan merkezde bu yıl kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Merkez özellikle Şanlıurfa ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Batman, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. İki yıl aradan sonra kayak yapmanın keyfini yaşayan ziyaretçiler, daha sonra ise kar ve tipi altında davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Kayak Merkezi Sorumlusu Orhan Atilla, "Hafta sonları kalabalık artıyor. Önümüzdeki yıl inşallah tesisi genişletiriz" dedi. Arkadaşlarıyla Karacadağ'a gelen vatandaşlardan Nesrin Yalçın "Hafta sonunu arkadaşlarla değerlendirmek istedik. Bölgenin tek kayak merkezi. Eksikleri olsa da gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.