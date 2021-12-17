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Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:07 Son Güncelleme: 17.12.2021 12:21

Şanlıurfa'da kaybolan 4 arkadaş İstanbul’da bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaybolan 4 arkadaş İstanbul’da bulundu

Şanlıurfa’da 4 gün önce kaybolan 4 arkadaş İstanbul’da bulundu. Gençlerin Şanlıurfa’dan sıkılıp birlikte anlaşarak İstanbul’a çalışmaya gittikleri öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda 14 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan (17) ile Mehmet Albayrak'tan (19) 2 gündür haber alınamıyordu. Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 arkadaş, emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Kayıp 4 arkadaş, dün gece İstanbul'da polis tarafından bulundu. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerini arayarak gençlerin bulunduğunu bildirdi. Kayıp arkadaşların Şanlıurfa'dan sıkıldığı ve İstanbul'da çalışmaya gittikleri öğrenildi. 4 arkadaşın bulunması ailelerde sevinç yarattı.

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Şanlıurfa'da kaybolan 4 arkadaş İstanbul’da bulundu
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