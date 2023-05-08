Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kaybolan çocuklardan birinin cesedi sulama kanalında bulundu
Giriş Tarihi: 8.5.2023 21:01

Şanlıurfa'da kaybolan çocuklardan birinin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedi sulama kanalında bulundu.

AA
Şanlıurfa’da kaybolan çocuklardan birinin cesedi sulama kanalında bulundu

Cuma günü okuldan çıkan Ahmet Serhat Kurt (14) ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan (14) bir süre haber alamayan yakınları çocuklarını aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan aileler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada da bulunamayan çocukların okul yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Olay yerine gelen dalgıç polislerce yapılan aramalarda, Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kurt'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Fırat Tunç'un bulunması için çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 45 bin öğretmen atama töreninde önemli mesajlar: Tek kalemde en büyük atama!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar!
CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
Kırklareli'de coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: CHP'ye, PKK'ya, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: 'Türkiye bize emanet' dedik...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kaybolan çocuklardan birinin cesedi sulama kanalında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA