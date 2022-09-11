Şanlıurfa’da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesi'nde 5 gün önce akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, 4 yaşındaki Polat'ın tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada küçük çocuğun cansız bedeni Harran ilçesine bağlı Kuruyer mahallesi bulunun sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.