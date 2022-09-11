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Giriş Tarihi: 11.9.2022 21:00 Son Güncelleme: 11.9.2022 22:13

Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 5 gün önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesi'nde 5 gün önce akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, 4 yaşındaki Polat'ın tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada küçük çocuğun cansız bedeni Harran ilçesine bağlı Kuruyer mahallesi bulunun sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
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