Şanlıurfa’da kaza: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlana Caddesi'nde seyir halinde devam eden otomobil ile kırmızı ışık ihlali yapan otomobil İtfaiye Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.