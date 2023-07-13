Şanlıurfa’da kaza yapan otomobil alev alev yandı!

Kaza Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 56 AG 015 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Otomobil ise kazadan bir süre sonra aniden alev aldı. Araçtan yükselen alevleri görenler, vakit kaybetmeden durumu sağlık, itfaiye ile jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişilere yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen araca müdahale etti. Otomobil, çıkan yangında demir yığınına döndü. Jandarma ve polis ekipleri, her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kazayla ilgili titiz bir soruşturma yaptı. Polis ve Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.