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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:47 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:49

Şanlıurfa'da kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Gaziantep otobanında kaza yapan otomobil sürücüsü polis memuru Ferhat Özel hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Şanlıurfa- Gaziantep otobanı Suruç kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada seyir halinde olan Ferhat özel (35) yönetimindeki otomobil arkadan seyir halinde olan bir TIR'a çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Ferhat Özel ve eşi S.Ö'yü yaptığı çalışma sonucunda otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Ferhat Özel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan S.Ö ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ferhat Özel'in Kocaeli Özel Harekât Polis merkezinden tahininin Diyarbakır'a çıktığı bu nedenle Diyarbakıra'a doğru yola çıktığı öğrenildi.


Kazada Hayatını kaybeden, Ferhet Özel'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa'da kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
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