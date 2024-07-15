Şanlıurfa‘da kazada ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Ovabeyli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A. idaresindeki otomobil, Mehmet Sait Ölüoğlu idaresindeki otomobil ve Hüseyin A. hakimiyetindeki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, Bakır Ölüoğlu(32), Aynur Ölüoğlu (57), Mehmet Sait Ölüoğlu (65), Veysel Akay (33), Ali Aydemir, Esmanur Akay (13), Cansu Akay (10), Cihan Mert Akay (8) ve Telce Akay (15) yaralandı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 32 yaşındaki Bakır Ölüoğlu hastanede yapılan tüm müdahale rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.