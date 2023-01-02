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Giriş Tarihi: 2.1.2023 18:40 Son Güncelleme: 2.1.2023 18:42

Şanlıurfa’da kazada ölen 3 kişilik aile toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren çift ve 4 yaşındaki kızları gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kazada ölen 3 kişilik aile toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde adliyede mübaşir olarak görev yapan Eyyüp Bozkurt (32), eşi Başak Mine (27) ve kızı Ayşenur Bozkurt (4) ile dün akşam yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktı. Annenin kullandığı otomobil, Yukarı İncirli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya döndü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada Eyyüp ve Başak Mine Bozkurt çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çiftin hastaneye ağır yaralı kaldırılan kızları Ayşenur da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt çifti ve kızlarının cenazeleri, Halfeti merkezde kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da kazada ölen 3 kişilik aile toprağa verildi
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