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Giriş Tarihi: 11.4.2023 16:27 Son Güncelleme: 11.4.2023 16:33

Şanlıurfa’da kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda geçtiğimiz hafta karşıya geçmek isteyen genç kızı otomobil çarptı, çarpmanın etkisi ile ağır yaralanıp hastanede tedavi gören genç kız hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Diyarbakır yolunda akşam saatlerinde 3 kız kardeş marketten çıktıktan sonra tekrar markete uğrayan Merve Yazgülü Coşkun (25) marketten çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçerken H.B. adresindeki otomobil çarptı.

Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçiren genç kız yoğun bakıma alındı. Genç kız tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti
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