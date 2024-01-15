Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan 29 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:51 Son Güncelleme: 15.1.2024 12:06

Şanlıurfa’da kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan 29 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheli şahıstan 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan 29 kişi tutuklandı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

64 ekip 208 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonun düzenlendiği adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, 33 adet cep telefonu, 33 adet sim kart, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet flash bellek, 4 adet sim kart bloğu, 3 adet micro sd kart ele geçirildi.

31 MAĞDUR VATANDAŞ DOLANDIRILDI

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, 31 mağdur vatandaşın dolandırıldığı ve toplamda 4 milyon 396 bin 460 TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 31 şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan 29 kişi tutuklandı
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