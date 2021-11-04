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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Şanlıurfa’da kırmızıyla mücadele

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kırmızıyla mücadele
KOVİD-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek il olan Şanlıurfa'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, kırsal mahallelerde hem halkı bilgilendiriyor, hem de aşılama yapıyor. Vatandaşlar, minarelerden yapılan anonslar ve muhtarlar aracılığıyla aşı noktalarına çağrılıyor. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Özmüş, Gülaçan, Dergili, Sütveren, Saylakkaya, Gözeli mahallelerine giden aşı ekipleri, aşı konusunda halkı bilgilendirerek, aşı olmaları konusunda ikna çalışmaları yaptılar. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Çabalarımız sonucunda birkaç gün içerisinde kırmızı kategoriden turuncu kategoriye çıkmayı planlıyoruz. Aşısını tamamlamamış vatandaşlarımız aşılarını oluyorlar. Camiden anons yapılarak aşıya davet ettik. Kırsaldaki vatandaşlarımızın aşılarını tamamlayacağız "dedi.
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Şanlıurfa’da kırmızıyla mücadele
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