Şanlıurfa’da kız kardeşini ve eniştesini öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kabacak mahallesinde haftasonu meydana gelen olayda, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan köy korucusu İ.D. kızkardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (46) ile tartıştı, tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Aysel Yaşar ve İbrahim Yaşar ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bozova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan kızkardeş Aysel Yaşar ve enişte İbrahim Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası korucunun yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip kız kardeşini ve eşini öldüren korucu İ.D.'nin saklandığı evi belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyon ile İ.D.'yi Yaylak mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.