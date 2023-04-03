Şanlıurfa’da koca dehşeti! Önce eşini sonra da kendisini öldürdü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Ekinci Mahallesi'nde koca cinneti yaşandı. İddiaya Mervan Göçmen, akşama doğru eve gelince cinnet getirdi ve eşi Roza Göçmen'i tabancayla vurarak öldürdü.

Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, koca Mervan Göçmen de daha sonra aynı silahla başına ateş ettiği intihar etti. Silah sesi üzerine Göçmen ailesinin evine giden yakınları yerde karı-kocanın kanlar içinde yatan bedenlerini buldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra Mervan ve Roza Göçmen çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı