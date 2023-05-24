Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kocasını öldüren kadın tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.5.2023 20:12 Son Güncelleme: 24.5.2023 20:22

Şanlıurfa'da kocasını öldüren kadın tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tartıştığı kocasını silahla öldüren genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kocasını öldüren kadın tutuklandı

Olay, Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce evlenen Yasin D.(23) ve F. D.(23) dün gece kaldıkları Karşıyaka Mahallesi'nde bir evde aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan mermi Yasin D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yasin D.'nin öldüğü sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kocasını vuran kadın ise gözaltına alındı.Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da kocasını öldüren kadın tutuklandı
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