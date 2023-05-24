Şanlıurfa’da kocasını öldüren kadın tutuklandı

Olay, Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce evlenen Yasin D.(23) ve F. D.(23) dün gece kaldıkları Karşıyaka Mahallesi'nde bir evde aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan mermi Yasin D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yasin D.'nin öldüğü sağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kocasını vuran kadın ise gözaltına alındı.Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.