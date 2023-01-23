Şanlıurfa’da kökünü kurutuma operasyonu: 18 tutuklu

Kökünü kurutma operasyonları ile başlayan uyuşturucuya karşı mücadele Şanlıurfa'da aralıksız sürüyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan verilere göre bu tarihler arasında 65 gram Eroin, bin 138 gram Esrar 61 adet Captagon, 140 adet Ecstasy, 30 adet sentetik hap 81 gram Metamfetamin 50 gram skunk ve 4 gram Bonzai ele geçirildi. Meydana gelen 81 olayda 89 Şüpheli şahıs gözaltına alınırken 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.