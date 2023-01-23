Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kökünü kurutuma operasyonu: 18 tutuklu
Giriş Tarihi: 23.1.2023 10:45 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:01

Şanlıurfa’da kökünü kurutuma operasyonu: 18 tutuklu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri kökünü kurutma operasyonu kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken gözaltına alınan 89 şüpheliden 18 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kökünü kurutuma operasyonu: 18 tutuklu

Kökünü kurutma operasyonları ile başlayan uyuşturucuya karşı mücadele Şanlıurfa'da aralıksız sürüyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan verilere göre bu tarihler arasında 65 gram Eroin, bin 138 gram Esrar 61 adet Captagon, 140 adet Ecstasy, 30 adet sentetik hap 81 gram Metamfetamin 50 gram skunk ve 4 gram Bonzai ele geçirildi. Meydana gelen 81 olayda 89 Şüpheli şahıs gözaltına alınırken 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldıdı! Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH'a konuştu: ‘Aziz Hoca haftanın 7 günü çalışıyor’
6'lı masada laf var aday yok! 11 toplantı sıfır gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da kökünü kurutuma operasyonu: 18 tutuklu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA