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Giriş Tarihi: 4.11.2022 03:28

Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı

İHA
Şanlıurfa’da komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, C.E., A.E., M.E. ve B.B. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail Eğrik (25) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eğrik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da komşular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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