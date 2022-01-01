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Giriş Tarihi: 1.1.2022 09:49 Son Güncelleme: 1.1.2022 10:02

Şanlıurfa'da köpek genç kıza saldırdı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da köpek genç kıza saldırdı

Şanlıurfa’da Haliliye İlçesinde Harran Üniversite Osmanbey Kampüsü'nde köpeklerin saldırısına uğrayan bir öğrenci yaralandı.

Gaziantep ve diğer illerdeki köpek saldırılarının ardından Şanlıurfa'da da aynı olay yaşandı. Harran Üniversitesi Paramedik bölümü öğrencisi Rojin isimli genç kız Harran Üniversite Osmanbey Kampüsü içerisinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran genç kız; "Bugün benim başıma gelen yarın sizin de başınıza gelebilir. Hatta çok daha kötü sonuçlar olabilir. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki tüm köpeklerin toplanıp hayvan barınaklarına götürülmesi gerek. Hepimiz birlik olup sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.



Rojin'in bu paylaşımından sonra Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik yorum yaparak; "Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine önlem alınması için daha önce de yazı yazmıştık, tekrar ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

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Şanlıurfa'da köpek genç kıza saldırdı
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