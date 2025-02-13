Şanlıurfa’da korkun kaza! Elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Gelibolu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülen direk yenileme çalışmaları sırasında, vinçle kaldırılan tonlarca ağırlığındaki direk, çalışma yapan işçilerin üzerine devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından direğin altından çıkarılan işçiler Ömer Uğraş ve Mehmet Kılıç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Uğraş kurtarılamazken, Mehmet Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.