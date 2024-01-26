Şanlıurfa’da korkunç cinayet

Olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatı Harrani mahallesinde bulunan Hz. Âdem camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hayati Harrani Mahallesinde ikamet eden Mehmet Aslan ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet olduğu da öğrenilen Mehmet Aslan ile kimliği belirsiz kişiler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Husumetli olduğu şahıs veya şahıslar yanlarında bulundurdukları bıçakla Mehmet Aslan'ı bıçakladı. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Mehmet Aslan'ı kanlar içerisinde yerde yatığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Aslan'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Aslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti

Mehmet Aslan'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyenleri yakalamak için bölgede geriş çaplı araştırma başlattı.