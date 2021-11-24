Şanlıurfa’da korkunç kaza: 20 yaralı

Yaralılardan Ayşe Artık (20), Mahmut Artık (45), Fatma Artık (60) ile 40 yaşlarında olduğu belirtilen yaralı bir kadın Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Hamile olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Fatma isimli kadın, İsmail Artık (14), Hasan Hüseyin (8), Mustafa Artık (23), Halil Artık (20) ile 20 yaşındaki bir kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Fatma Artık (50) Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Halil Artık (17) Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.