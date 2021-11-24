Şanlıurfa’da korkunç kaza: 20 yaralı

Şanlıurfa- Akçakale karayolunda kaza meydana geldi. Yol kenarında duran Fevzi Artık idaresindeki minibüse arkadan gelen TIR çarptı.
Servis çarpmanın etkisi ile şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Ayşe Artık (20), Mahmut Artık (45), Fatma Artık (60) ile 40 yaşlarında olduğu belirtilen yaralı bir kadın Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Hamile olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Fatma isimli kadın, İsmail Artık (14), Hasan Hüseyin (8), Mustafa Artık (23), Halil Artık (20) ile 20 yaşındaki bir kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Fatma Artık (50) Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Halil Artık (17) Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.