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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:51 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:09

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da yenileme çalışmaları sırasında devrilen direğin altında kalan işçilerden Ömer Uğraş (40) hayatını kaybetti, Mehmet Kılıç (37) yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da korkunç kaza! Elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Gelibolu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülen direk yenileme çalışmaları sırasında, vinçle kaldırılan tonlarca ağırlığındaki direk, çalışma yapan işçilerin üzerine devrildi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından direğin altından çıkarılan işçiler Ömer Uğraş ve Mehmet Kılıç, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Uğraş kurtarılamazken, Mehmet Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Vinç operatörü C.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Elektrik direği, işçilerin üzerine devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
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