Şanlıurfa’da korkunç olay! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.