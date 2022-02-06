Şanlıurfa’da köy korucusu eniştesi ve kız kardeşini öldürdü

Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kabacak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan Köy korucusu İzzet D. Kız kardeş Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (46) ile tartıştı, tartışma kavgaya dönüştü, Çıkan silahlı kavgada Aysel Yaşar ve İbrahim Yaşar ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bozova ilçe devlet hastanesine kaldırılan kızkardeş Aysel Yaşar ve enişte İbrahim Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan köy korucusunun yakalanması için çalışma başlattı.