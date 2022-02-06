Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da köy korucusu eniştesi ve kız kardeşini öldürdü
Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:26 Son Güncelleme: 6.2.2022 13:41

Şanlıurfa’da köy korucusu eniştesi ve kız kardeşini öldürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da köy korucusu eniştesi ve kız kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde köy korucusu eniştesi ve kız kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kabacak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan Köy korucusu İzzet D. Kız kardeş Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (46) ile tartıştı, tartışma kavgaya dönüştü, Çıkan silahlı kavgada Aysel Yaşar ve İbrahim Yaşar ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bozova ilçe devlet hastanesine kaldırılan kızkardeş Aysel Yaşar ve enişte İbrahim Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan köy korucusunun yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Savcılık harekete geçti! Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Bedava elektrik mahkemelik oldu
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor
Siyasilerden gelen geçmiş olsun mesajlarına Başkan Erdoğan'dan teşekkür!
Murat Kartal Beylikdüzü’nde infaz edilmişti! Kelepçeyle canlı canlı gömdüler
CHP'li Mudanya Belediye'si şaşırtmadı! 7.5 yılda ilk etabını anca bitirdi
Siyasilerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları
Son dakika | Bahçeli'den önemli açıklamalar: Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da köy korucusu eniştesi ve kız kardeşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA