Şanlıurfa’da küçük çocuğun acı ölümü

Kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Ş.'ye çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile aracını durduran sürücü geri manevra yaptı ve aracın altında kalan çocuk çıkarıldı. Çevredekiler ağır yaralanan küçük çocuğu araçla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Onur'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinden sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazayla Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.