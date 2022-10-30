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Giriş Tarihi: 30.10.2022 16:36 Son Güncelleme: 30.10.2022 16:38

Şanlıurfa'da küçük çocuğun feci ölümü

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan bir çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da küçük çocuğun feci ölümü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahalles'inde meydana gelen olayda, evinde bulunduğu sırada elektrik akımına kapılan A.İ(4) isimli küçük çocuk ağır yaralandı.

Durumu fark eden aile hemen Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı.

Burada tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da küçük çocuğun feci ölümü
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