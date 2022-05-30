Şanlıurfa’da küçük çocuk sulama kanalına düştü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hancagiz kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Hancağız mahallesinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Bekir Can bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden aile, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Bekir Can112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Daha sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bekir Can, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.