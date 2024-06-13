Şanlıurfa’da küçük kıza sokak köpeği saldırdı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan parkta oyun oynayan 7 yaşındaki H.B.'ya başıboş köpek saldırdı.

Köpeğin kız çocuğuna saldırdığını gören çevredeki vatandaşlar, köpeği çocuğun yanında uzaklaştırarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, köpek saldırısında yaralanan kız çocuğuna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğu, aşı olduktan sonra taburcu oldu. Vatandaşlar mahallede başıboş köpeklerin toplatılmasını istediler.