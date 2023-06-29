Şanlıurfa’da kurban keserken kalp krizinden öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyolu mahallesinde bulunan kasap dükkanında, kurban kesmek için hazırlık yapan Ömer Küçükgergerli, kurbanı keserken kalp krizi geçirdi. Gerger'in ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Küçükgergerli'e yaptıkları İlk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek binasına kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer Küçükgergerli'in öldüğü haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ömer Küçükgergerli'in cenazesi Topçu Meydan Camii'nde kılınan öğlen namazına ardından Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.