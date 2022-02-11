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Giriş Tarihi: 11.2.2022 17:34 Son Güncelleme: 11.2.2022 17:36

Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 2 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kuyumcu soygununda 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanında silahlı ve maskeli soygun yapan 3 kişi Bursa ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık'ta Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İbrahim Ç. adli kişiye ait kuyumcu dükkanına giren ve ellerinde uzun namlulu silahları bulunan maskeli 2 kişi, iş yerindekileri etkisiz hale getirdi.

Daha sonra vitrindeki bir miktarı altını yanlarında getirdikleri torbaya dolduran zanlılar kaçtı. Gerçekleşen kuyumcu soygunuyla ilgili olarak Şanlıurfa İl müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.N. Ve M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da kuyumcu soygununda 2 kişi tutuklandı
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