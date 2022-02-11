Şanlıurfa’da kuyumcu soygununda 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık'ta Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İbrahim Ç. adli kişiye ait kuyumcu dükkanına giren ve ellerinde uzun namlulu silahları bulunan maskeli 2 kişi, iş yerindekileri etkisiz hale getirdi.

Daha sonra vitrindeki bir miktarı altını yanlarında getirdikleri torbaya dolduran zanlılar kaçtı. Gerçekleşen kuyumcu soygunuyla ilgili olarak Şanlıurfa İl müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.N. Ve M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.