Şanlıurfa’da kuyumcuyu 1 milyon 230 bin lira dolandırdılar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akarbaşı mahallesinde bulunan kuyumcular çarşısında Cahit Tut'un işlettiği kuyumcu dükkanına giren Gürcü asılı 2 kişi 2 bin dolar alacaklarını söyleyerek doları sayıp zarfa koyduktan sonra yanlarında getirdikleri çantaya koyup para çekmek için bankaya gideceklerini belirterek çantayı kuyumcuya teslim ettiler. Parayı bankadan çeken şahıslar kuyumcuya parayı verip doları aldı. 3 gün üst üste bu yöntemi kullanan şahıslar son gelişlerinde 40 bin dolar isteyip aynı şekilde doları çantaya koyup çantayı kuyumcuya teslime eden şahıslar bankaya gidip para çekip geleceklerini söyleyerek kuyumcudan ayrıldılar. Şahısların gelmediğini gören kuyumcu çantayı açtığından zarfın ön kısmına 100 dolar koyulmuş arkasında ise Türk lirası olduğun görünce dolandırıldığını anlayıp polis ihbarda bulundu.

Olay yerinde gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Şahısların 2- 3 gün gelip güvenini kazandıktan sonra dolandırıldığını anlatan H. Cahit Tut, "İş yerimde gelen Gürcü asıllı iki kişi önce benden 2 Bin dolar aldılar, doları alıp çantaya koyup daha sonra bana para çekmeye gideceğim ve tekrardan geleceğim dediler bir gün sonra tekrardan gelip 2 bin dolar aldılar tekrardan aynı şeyi bana söylediler 3 gün tekrardan gelip 5 bin dolar ve Cuma günü 40 bin dolar benden istediler. Parayı yine aynı şekilde zarfa koyup çantaya koydular. Yalnız bu defa parayı çantadan çıkarıp başka bir çantaya koydular neden bu parayı diğer çantaya kattıklarını söyledim bu para sizde dursun o çantayı istedim o çantanın içinin boş olduğunu bana gösterdi. Onlar dükkandan çıktığı gibi şüphelendim çantayı kontrol ettiğim zaman ön kısmına 100 doları koymuş arkasına bizim Türk parasını katmış o an anladım ki dolandırıldım ve hemen polisleri aradım polis arkadaşlar gelip kamera kayıtlarına baktılar. Benim emniyet müdürlüğünden ricam bir an önce bu hırsızların bulunmasını istiyorum" dedi.