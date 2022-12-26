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Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:42 Son Güncelleme: 26.12.2022 17:46

Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kuzen kavgasına 3 tutuklama

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve 2 oğlu tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kuzen kavgasına 3 tutuklama

Olay dün Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan Güleli ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mahmut Güleli hayatını kaybetti. Mehmet Güleli, Aziz Güleli ve Ayşe Güleli ise yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen A.G. ile oğulları H.G. ve M.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri biten 3 kişi alınan sağlık raporunun ardından çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kuzen kavgasına 3 tutuklama
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