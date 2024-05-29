Şanlıurfa’da liseli Senem 5 gündür kayıp!

Mustafa ve Kendure Han çiftinin 6 çocuğunun 3'üncüsü Senem Han, 24 Mayıs sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.