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Giriş Tarihi: 14.1.2024 12:20 Son Güncelleme: 14.1.2024 12:38

Şanlıurfa’da maçta hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Ceylanpınar Master ile Güneş Master takımları arasında oynanan maçın sonunda kalp krizi geçirdiği iddia edilen 49 yaşındaki Ömer Beden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da maçta hayatını kaybetti

Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde bulunan Yenice Stadında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaş üstü Master B Grubunda mücadele eden Güneş Medikal Master takımın 49 yaşındaki futbolcusu Ömer Beden Yenice Stadında Ceylanpınar Master takımı ile karşı karşıya geldi. Ömer Beden isimli futbolcu maçın ilk yarısının bitimi esnasında soyunma odasına giderek rahatsızlandı. Ömer Beden'in bir anda yere yığılmasının ardından, Beden'in takım arkadaşları durumu hemen sağlık ve saha görevlerine bildirdi. Koşarak soyunma odasına giden görevliler, yerde yatan Ömer Beden'i görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Takım arkadaşları sağlık ekiplerinin gelene kadar Ömer Beden'e ilk yardım uygulaması yaparak hayatta tutmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer Beden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 49 yaşındaki Ömer Beden'in kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenildi. Ömer Beden'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adil tıp kurumuna kaldırıldı

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Şanlıurfa’da maçta hayatını kaybetti
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