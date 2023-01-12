Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da maganda kurşunu 7 yaşındaki kızın canını aldı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 17:05 Son Güncelleme: 12.1.2023 18:44

Şanlıurfa’da maganda kurşunu 7 yaşındaki kızın canını aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine İddiaya göre yapılan nişan merasiminde havaya ateş açılması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da maganda kurşunu 7 yaşındaki kızın canını aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, nişan merasiminde havaya açılan ateş sonucu kurşunun isabet ettiği 7 yaşındaki H.C. çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili ölen çocuğun yakını N.C Jandarma tarafından gözaltına alındı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da maganda kurşunu 7 yaşındaki kızın canını aldı
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